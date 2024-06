Fahndung: Tankstellen-Mitarbeiter vertrieb Räuber mit Messer

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 14:09 / ©LPD OÖ

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Samstag, dem 22. Juni 2024, um kurz vor 3 Uhr eine Tankstelle in der Salzburger Straße in Linz, Oberösterreich. Der Mann war mit einem rund 15 Zentimeter langen Messer bewaffnet, hielt dieses dem Tankstellenmitarbeiter, ein 25-jähriger Afghane aus Linz, vor und forderte Bargeld.

Tankstellen-Mitarbeiter griff selbst zum Messer

Der Tankstellen-Mitarbeiter kam dieser Forderung aber nicht nach, sondern griff selbst nach einem Cuttermesser, welches im Kassenbereich lag und vertrieb so den Angreifer. Dieser flüchtete zu Fuß und ohne Beute in derzeit unbekannte Richtung. Nun wurden zwei Fahndungsfotos des Verdächtigen veröffentlicht. Laut Angaben der Polizei soll dieser gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Täter-Beschreibung etwa 25 Jahre alt

zirka 175 cm groß

schlank

kurze, schwarze Haare

südländisch aussehender Hauttyp

braun-grüne Kapuzenjacke

blaue Jeans

blaue Sneakers