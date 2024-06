Falstaff-Voting: Das sind die beliebtesten Fleischhauer Österreichs

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 14:26 / ©pexels..com

Drei Wochen lang suchte „Falstaff“ die beliebtesten Fleischhauer Österreichs. In der einwöchigen Nominierungsphase hatte jeder die Chance, seine Favoriten zu nennen. Die zehn meistgenannten landeten schließlich in einem Online-Voting. In der Folge konnte man 14 Tage lang für seinen Lieblings-Fleischhauer abstimmen. Nun sind die Stimmen gezählt und die Bundesländer-Sieger stehen fest!

Das sind die Sieger Wien: Fleischerei Metzker, 1170

Fleischerei Metzker, 1170 Niederösterreich: Fleischerei Hofmann, Hollabrunn

Fleischerei Hofmann, Hollabrunn Burgenland: Karlo, Pamhagen

Karlo, Pamhagen Kärnten: Goritschniggs Fleischerei, Velden

Goritschniggs Fleischerei, Velden Salzburg: Fuchserei, St. Leonhard

Fuchserei, St. Leonhard Steiermark: Fleischerei Buchberger, Pöllau

Fleischerei Buchberger, Pöllau Oberösterreich: Fleischerei Derntl, Leonding

Fleischerei Derntl, Leonding Tirol: Metzgerei Lechner-Rauth, Telfs

Metzgerei Lechner-Rauth, Telfs Vorarlberg: Rimmele, Bregenz