Hund gerettet: Verirrter Husky landete in Pool und drohte zu ertrinken

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 14:28 / ©Polizei Steiermark

Happy End in Seiersberg. Vor zwei Tagen war dort ein verirrter Husky-Mischling war in einem fremden Pool gelandet. „Da er nicht mehr bei Kräften war und unterzugehen drohte, wurde schnell gehandelt“, teilen die Einsatzkräfte mit. Die Rettungsaktion gestaltete sich zunächst aber etwas schwierig. „Da der Hund sich nicht so einfach aus dem Pool befreien ließ, begab sich einer der beiden Polizisten hinein und hielt den Hund bis zum Eintreffen der Freiwillige Feuerwehr Pirka-Windorf fest“, beschreibt die Polizei den Einsatz weiter. Gemeinsam konnte der Husky-Mischling dann unverletzt gerettet und der Besitzerin übergeben werden.