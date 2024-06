Matura 2024: So lief die Reifeprüfung in Wien

Diese Woche veröffentliche das Bildungsministerium die Zahlen der schriftlichen Reifeprüfung in Österreich. Die Zahlen belegen: Die Zentralmatura konnte gut absolviert werden. Auch die Ergebnisse der Wiener Schüler können sich sehen lassen. 16,6 Prozent haben ein „Sehr gut“ in Mathematik. In der BHS konnten sich 13,6 Prozent über die Bestnote freuen.

Wiener glänzten bei der Matura

Generell haben die Wiener Maturanten bei der diesjährigen standardisierten Reife- und Diplomprüfung geglänzt – und das nicht nur in Mathematik! Auch in Deutsch durften sich 21,8 Prozent* der AHS-Kandidaten über ein „Sehr gut“ freuen, in der BHS waren es 16,6 Prozent. In Englisch schlossen 25,4 Prozent in AHS und 20,1 Prozent in BHS mit einer Eins ab.

Bildungsminister gratuliert

Selbst Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zeigt sich aufgrund der positiven Bilanz der Matura-Ergebnisse erfreut: „Ich gratuliere allen Maturantinnen und Maturanten von ganzem Herzen. Die schriftliche Matura ist reibungslos abgelaufen und die Schülerinnen und Schüler haben auch in diesem Jahr mit sehr guten Ergebnissen das hohe Niveau der letzten Jahre halten können.“

Nicht alle haben es im ersten Anlauf geschafft

Vergeigt haben 3,2 Prozent der AHS- und 2,6 Prozent der BHS-Maturanten ihre Mathe-Reifeprüfung im ersten Anlauf. Auch haben 1,1 Prozent der BHS- und 1,0 Prozent der AHS-Schüler in Deutsch nicht bestanden. Ähnlich sieht es in Englisch aus. 1,1 Prozent der AHS-Schüler müssen hier wiederholen, in der BHS sind es 0,9 Prozent.

Die Ergebnisse im Detail

AHS BHS Deutsch 21,8 Prozent 16,6 Prozent Englisch 25,4 Prozent 20,1 Prozent Mathematik 16,6 Prozent 13,6 Prozent So viele „Sehr gut“ gab es in Wien

AHS BHS Deutsch 22,6 Prozent 15,5 Prozent Englisch 25,6 Prozent 20,1 Prozent Mathematik 17,4 Prozent 14,1 Prozent So viele „Sehr gut“ gab es österreichweit

AHS BHS Deutsch 1,0 Prozent 1,1 Prozent Englisch 1,1 Prozent 0,9 Prozent Mathematik 3,2 Prozent 2,6 Prozent So viele „Nicht genügend“ gab es in Wien

AHS BHS Deutsch 0,7 Prozent 0,9 Prozent Englisch 0,8 Prozent 1,1 Prozent Mathematik 2,3 Prozent 2,4 Prozent So viele „Nicht genügend“ gab es österreichweit.

*Es handelt sich für den Haupttermin 2024 um vorläufige Zahlen. Die endgültigen Ergebnisse werden nach neuerlicher Datenüberprüfung von der Statistik Austria vorgelegt.