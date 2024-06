Um 2,5 Millionen Euro: Wegprojekt in Krems umgesetzt

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 15:26 / ©Büro LHStv. Gruber/Gamper

Ein feierlicher Festakt bildete in dieser Woche den Abschluss des mehrjährigen Bauprojekts in der Gemeinde Krems in Kärnten. Der rund 3,8 Kilometer lange Güterweg Purbach-Wetschenbach wurde von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), Bürgermeister Gottfried Kogler (ÖVP) und Klaus Dullnig, Obmann der Weggemeinschaft, offiziell freigegeben. Rund 2,5 Millionen Euro wurden investiert, „damit ist es eines der größten Bauprojekte im ländlichen Wegenetz der letzten Jahre“, stellt Gruber klar. 600.000 Euro wurden über die Gemeinde, 128.000 Euro über Interessentenbeiträge aufgebracht. 1,8 Millionen Euro hat das Land beigesteuert.

Unwetter verursachte 220.000 Euro Schaden

Über 30 Anrainer profitieren von der Wegsanierung: 54 Hektar landwirtschaftliche Fläche und über 80 Hektar Waldfläche wurden damit zeitgemäß erschlossen. Neben der generellen Adaptierung der Weganlage nach dem Stand der Technik wurden während der Bauarbeiten auch Fels- und Böschungssicherungsmaßnahmen durchgeführt, Kehren wurden aus- und eine Oberflächenentwässerung eingebaut. Der Weg selbst wurde verbreitert und von der Tragschicht so dimensioniert, dass er auch für Holztransporte geeignet ist. Eine besondere Herausforderung während der Arbeiten sei ein Unwetter im Juni 2023 gewesen, das kurz vor der Asphaltierung der Weganlage die gesamte Feinplanie zerstörte und einen Schaden von 220.000 Euro verursachte. Auch hier konnte das Land rasch helfen – die Agrartechnik des Landes hat den Schaden wieder behoben.