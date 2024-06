Schnalle blieb im Kopf stecken: Asylwerber ging mit Gürtel auf Opfer los

Am Freitag, dem 21. Juni, kurz nach 21 Uhr ging der Alarm bei den Einsatzkräften ein. Am Kirchenplatz in Horn, gleichnamiger Bezirk, Niederösterreich, war es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 35-jähriger Asylwerber aus Afghanistan hatte dort mehrere Personen mit einem Gürtel geschlagen. Der Dorn der Gürtelschnalle blieb letztlich sogar im Kopf eines Mannes stecken. Mit schwersten Kopfverletzungen brachte der Notarzthubschrauber den Mann in ein Krankenhaus. Er musste notoperiert werden. Doch das soll nicht der einzige Verletzte gewesen sein, wie die „Krone“ heute berichtet. Der Afghane soll zwei weitere Personen verletzt haben.

Sexueller Übergriff als Grund?

Der Grund für den Streit sei aber noch unklar. Es wird dahingehend ermittelt. Allerdings dürfte Vorfall im Zusammenhang mit einer anderen schrecklichen Tat stehen. Der 35-jährige Asylwerber soll nämlich eine Woche zuvor zwei Mädchen, 14 und 15 Jahre alt, am Horner Stadtsee sexuell belästigt und begrapscht haben. Weiters soll er andere Jugendliche fotografiert und sie angeredet haben, heißt es in dem Bericht. Zu diesem Zeitpunkt wurde der 35-Jährige vorläufig festgenommen. Kurze Zeit später wurde er aber entlassen und auf freiem Fuß angezeigt. Mittlerweile sitzt der Afghane in U-Haft.