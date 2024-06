Für angehende Unternehmer: FH JOANNEUM eröffnete Startup Hub

Potenzial braucht Platz und bekommt den im neuen Startup Hub der FH JOANNEUM. Hier können Studierende und Mitarbeiter:innen ihr Unternehmen konzipieren, bekommen Unterstützung von Expert:innen und passen ihre Geschäftsmodelle den aktuellen Anforderungen an. Wie diese Anforderungen aussehen, beantwortet Startup Hub Koordinator Bojan Jovanovski: „Die Wirtschaft braucht nachhaltige Unternehmen, die sich im digitalen Zeitalter zu Hause fühlen und den internationalen Markt mitdenken. Im Startup Hub sind wir perfekt dafür ausgerüstet, solche Unternehmen auf den Erfolgsweg zu bringen.“

So können Interessierte den Startup Hub nutzen

Studierende und Mitarbeiter:innen können Unterstützung bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsideen und der Anbindung an das Grazer Startup-Ökosystem erhalten, indem sie das Team des Startup Hubs via Mail an [email protected] kontaktieren oder im Startup Hub vorbeischauen. Die Öffnung des Startup Hub für externe Personen ist bereits in Planung. Der Startup Hub wurde mithilfe der Inspiration und Unterstützung des EU-finanzierten Projekts UMANE entwickelt. Zusätzlich erhielt das Projekt wertvolle Einblicke und Unterstützung von den EU-finanzierten Projekten EU4Dual und GREENOVET, was seine Entwicklung weiter bereicherte.