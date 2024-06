Staatspreis für Familie und Beruf: Klagenfurter Firma auf Platz 3

85 Unternehmen und Institutionen aus acht Bundesländern haben sich heuer um den Staatspreis „Familie & Beruf“ beworben, der am Donnerstag, dem 20. Juni, in der Libelle im Wiener Museumsquartier verliehen wurde.

Klagenfurter Agentur belegt Platz 3

In der Kategorie Private Wirtschaftsunternehmen bis 20 Beschäftigte belegte die Agentur Uppercut aus Klagenfurt den dritten Platz. Die Freude über die hohe Auszeichnung war auch bei Astrid Legner, WK-Vizepräsidentin und Frauen in der Wirtschaft-Landesvorsitzende, groß. „Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird für die heimischen Betriebe auf der Suche nach Mitarbeiter immer wichtiger. Unternehmen mit entsprechenden Angeboten finden nicht nur leichter neue Beschäftigte, diese bleiben dem Betrieb auch lange treu und sind hoch motiviert.“

Erfolg für Uppercut

Uppercut wurde bereits im Frühjahr mit dem Landespreis für die familienfreundlichsten Betriebe in Kärnten ausgezeichnet. Geschäftsführerin Ruth Maria Büchlmann, die 2018 von Frau in der Wirtschaft zur „Unternehmerin des Jahres“ gekürt wurde und in der vergangenen Woche zwei Staatspreise für Werbung erhielt, freut sich sehr über den Preis: „Wir Arbeitgeber spielen eine entscheidende Rolle, Familie und Beruf zu vereinen. Wir freuen uns, dass unsere Bestrebungen, passende Angebote zu schaffen, einer Auszeichnung würdig waren. An alle Unternehmen: Macht mit! Nehmt euch die Zeit und setzt ein Zeichen für familienfreundliche Betriebe!“ Für Ben Prader, Leiter des operativen Geschäfts bei Uppercut, war bereits die Nominierung eine Auszeichnung: „Dann auch noch als einziges Kärntner Unternehmen auf der Bühne zu stehen und den dritten Platz zu holen, erfüllt uns alle mit großer Freude und natürlich auch mit Stolz.“

So unterstützt Uppercut die Familien

Uppercut unterstützt Patchwork-Familien, junge Väter können Auszeiten nehmen oder in Teilzeitmodelle wechseln. Ein tägliches gemeinsames Mittagessen ohne Firmenthemen und ein nach Mitarbeiterwünschen gefüllter Kühlschrank fördern das Wohlbefinden. Zudem gibt es eine 4,5-Tage-Woche, bei der das Wochenende bereits am Freitagmittag beginnt. Auch Mitarbeiterhunde sind willkommen, das Credo „Arbeit ist Lebenszeit“ wird im Betrieb positiv gelebt.