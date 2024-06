Mann geht mit Hammer auf Frau los – Zeuge überwältigt Täter

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 17:51 / ©Montage: Canva/ 5 Minuten

Grund dafür dürfte ein Streit zwischen den beiden in Graz wohnenden Rumänen gewesen sein, bei dem es um geborgtes Geld ging. Nachdem ein diesbezügliches Telefonat am gestrigen Freitag, dem 21. Juni, mit einem Streitgespräch endete, fuhr der 55-jährige Rumäne mit seinem Auto zur Wohnsiedlung in Graz-Gries. Er stieg mit einem Hammer (Fäustel) aus und attackierte die 39-jährige Rumänin, die sich zu dem Zeitpunkt im Innenhof befand. Sie versuchte noch rechtzeitig zu flüchten.

Rumäne wollte Helfer mit Hammer schlagen

Ein Zeuge (50) beobachtete das Ganze und eilte der Frau zur Hilfe. Dabei stellte er sich dem Angreifer in den Weg und versuchte diesen von der Verfolgung der Frau abzuhalten. In der Folge attackierte der 55-Jährige den Helfer und schlug mit dem Werkzeug in Richtung dessen Kopf. Der 50-Jährige konnte gerade noch ausweichen, wurde jedoch im Bereich der Schulter und des Halses leicht verletzt.

Mit Besen überwältigt

Im nächsten Moment fand der Zeuge einen Besen und benutzte diesen, um den Angreifer zu überwältigen und ihm den Hammer aus der Hand zu schlagen. Auch ein weiterer Zeuge kam zur Hilfe und versuchte den 55-Jährigen mit Hilfe einer Gasdruckpistole dazu zu zwingen, aufzugeben.

Hammer-Angreifer ist amtsbekannt

Alarmierte Polizisten nahmen den 55-Jährigen dann fest. „Wie sich herausstellte, handelt es sich dabei um einen bereits einschlägig bekannten Mann. Bei seiner mittlerweile erfolgten Einvernahme gab der Tatverdächtige an, dass er die Frau mit dem Hammer lediglich erschrecken wollte“, heißt es von der Landespolizeidirektion Steiermark. Der 55-Jährige befindet sich weiterhin in Haft und wird nach Abschluss der ersten Erhebungen in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert. Die 39-Jährige blieb unverletzt. Weitere Ermittlungen durch das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2024 um 18:01 Uhr aktualisiert