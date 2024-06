Kulturabend der BSA Villach: Drei Künstlerinnen erobern die Bühne

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 18:06 / ©BSA Villach

„Wer in schönen Dingen einen schönen Sinn entdeckt – der hat Kultur“, lieferte Gerd Kurath, geschäftsführender Vorsitzender des BSA Villach, mit einem Oscar-Wilde-Zitat zum Auftakt das perfekte Motto für das Kulturhighlight in der Lounge des Parkcafe Villach. Am Donnerstagabend, dem 20. Juni, feierte des BSA Villach den Sommer mit Liedern, Lyrik und Fotokunst von drei Künstlerinnen und begeisterte das Publikum.

Werner Albel zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Der kulturelle Rahmen wurde dazu genutzt, BSA-Villach-Vorsitzenden Werner Albel, für seine langjährige Tätigkeit im Landes-BSA (als stellvertretender Vorsitzender) zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen. „Es gibt wohl kaum einen herzlicheren und hilfsbereiteren Menschen, die Ehre ist mehr als verdient. Vor allem der stetige Einsatz für die Demokratie und die Gerechtigkeit ist beispiellos“, erklärten Claudia Didl, stellvertretende Vorsitzende des BSA Kärnten und Kurath. „Der BSA Villach feierte den Sommer zum zweiten Mal und fördert dieses Mal drei beruflich sehr erfolgreiche Frauen, die erstmals mit ihrer Kunst gemeinsam an die Öffentlichkeit gegangen sind“, freuen sich Albel und Kurath.

©BSA Villach v.l.n.r. Kurath, Albel, Didl und Rauter

Künstlerinnen feierten Debüt

Mit ihrer Kunst feierten die Veldenerin Martina Schellander-Kurath (alias Martina von Auen – Singer-Songwriterin), die Villacherin Ursula Effenberger (Lesung) und Katharina Dill aus Deutschland (Künstlerin) ihr Debüt mit dem Titel: „Frauen lieben, leiden, lachen, still“. Landeshauptmann Peter Kaiser war per Videogrußbotschaft mit dabei. Weitere Gäste waren unter anderem Landesrätin Beate Prettner, Nationalratsabgeordnete Petra Oberrauner und in Vertretung für Bürgermeister Günther Albel Gemeinderätin Isabella Rauter.