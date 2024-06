Steuerliche Entlastung für Unwetteropfer: Das sind die Details

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 18:14 / ©Montage: Garber/BFVDL/ Canva

Finanzminister Magnus Brunner betonte die Bedeutung der Unterstützung durch das Steuerrecht in Zeiten von Naturkatastrophen: „Ich danke allen Einsatzkräften, die in den betroffenen Regionen im Einsatz sind. Jetzt ist es wichtig zu helfen und die betroffenen Bürgerinnen und Bürger über die signifikanten Erleichterungen zu informieren.“ Der Bund ersetzt den Ländern 60 Prozent der Hilfsgelder, die an die Geschädigten ausgezahlt werden, und ist bereit, den Katastrophenfonds bei Bedarf aufzustocken.

Steuerlich absetzbare Posten und Gebührenbefreiungen

Betroffene können die Kosten für die Beseitigung von Schäden, wie das Auspumpen von Kellern oder Reparaturen von Alltagsgegenständen (Autos, PCs, Kleidung, Geschirr), steuerlich geltend machen. Dies gilt, sofern keine Versicherung oder öffentliche Hilfsgelder beansprucht wurden. Unternehmen, die Ersatzinvestitionen tätigen, profitieren von Investitionsanreizen wie dem Investitionsfreibetrag und der degressiven Abschreibung. Zudem sind Betroffene von bestimmten Gebühren und Verwaltungsabgaben befreit, wie etwa für die Neuausstellung von Dokumenten oder neue Miet- und Leasingverträge. Hier findest du die Details.

Fristverlängerungen und Zahlungserleichterungen

Steuerpflichtige, die unmittelbar von der Naturkatastrophe betroffen sind, können Fristverlängerungen für die Einreichung von Steuererklärungen und Beschwerdefristen beantragen. Es sind auch Erleichterungen bei Steuerzahlungen und Vorauszahlungen möglich, einschließlich Stundungen und Anpassung von Ratenzahlungen.

Steuerfreiheit für Spenden und Leistungen aus dem Katastrophenfonds

Leistungen aus dem Katastrophenfonds und Spenden für die Schadensbeseitigung sind steuerfrei. Spenden an begünstigte Einrichtungen, wie freiwillige Feuerwehren, können steuerlich abgesetzt werden.