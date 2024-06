Tödlicher Badeunfall: Frau (70) im Wörthersee ertrunken

Pörtschach am Wörthersee

Augenzeugen berichten heute gegenüber 5 Minuten Kärnten von einem Rettungseinsatz am Wörthersee. Bei einem Strandbad in Pörtschach am Wörthersee kam es gegen 17.30 Uhr zu einem tödlichen Unfall. Laut Polizei dürfte es sich bei der verunglückten Person um eine 70-jährige Frau gehandelt haben.