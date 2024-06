Donauinselfest 2024: Das erwartet euch am Sonntag

Von Rock und Pop über Wiener Lied bis hin zu Schlager und Techno, auf dem mehr als viereinhalb Kilometer langen Festivalgelände kommt jeder Musikfan am Donauinselfest voll auf seine Kosten. Auch am Festivalsonntag stehen großartige Künstler aller Genres auf den Bühnen. Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien: „Am morgigen letzten Festivaltag präsentiert sich die bunte Programmvielfalt noch einmal von ihrer allerherzlichsten Seite: Internationale und nationale Top-Acts werden die Besucherinnen und Besucher heute in den wohlverdienten Sommer verabschieden – viele davon sind Frauen! Wir gehen hier am Donauinselfest mit gutem Beispiel voran: Frauen sind nicht nur auf den Bühnen, sondern in allen Bereichen des Donauinselfests stark vertreten.“

Viele Highlights

Alice Merton, LOI, Charlien, Lydia Prenner-Kasper, Anna Ullrich, Tita Lau, Ness und Birgit Denk mit Allgsang sind nur einige der vielen Frauen, die am Sonntag Teil des Donauinselfest-Programms sind und auf den Bühnen stehen. Dazu kommen Acts wie Wanda, SKINDRED, Die jungen Zillertaler und Romeo Kaltenbrunner. Allesamt gemeinsam haben sie, dass sie das buntgemischte Publikum jedenfalls noch ein letztes Mal in diesem Jahr zum Tanzen, Singen, Lachen und Mitfeiern beim größten friedlichen Miteinander auf der Donauinsel bringen werden.

Das Donauinselfest von oben sehen

Am Sonntag können sich Besucher noch ein letztes Mal das große Festivalgelände von etwas weiter oben ansehen: Ab 12.00 Uhr beim Bagjump auf der Bundesheer Action & Activity Insel oder beim Wizz Air Sky Flight und ab 14.00 Uhr beim Fisherman’s Friend Bagjump. Das gesamte Programm des Donauinselfestes 2024 ist in der #dif24 dabei! App und auf der Website zu finden.