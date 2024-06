Kleine Forscher übten sich an 3D-Druck und Co.

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 20:36 / ©WKK / Peter Just

„Unser Ziel war es, die Kinder für Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und ihnen technische Kompetenzen zu vermitteln. Durch die Erfahrungen im Makerspace Carinthia haben sie spielerisch gelernt, ihren ökologischen Fußabdruck zu verkleinern und sich aktiv mit Umweltschutz und Technik auseinanderzusetzen“, erklärt Daniela Wrumnig, Leiterin des Kindergartens. Die Ergebnisse und Erfahrungen wurden diese Woche im Rahmen einer feierlichen Abschlusspräsentation vorgestellt.

Das Programm der kleinen Forscher

Sie haben Plastikspielzeug geschreddert und im Spritzgussverfahren zu neuem, selbst entworfenem Sandspielzeug recycelt, Logos und Motive im Sieb- und Thermotransferdruck designt und gedruckt. Außerdem wurden Schneeflocken mikroskopiert. Um die Lernprozesse und Erfahrungen nachhaltig zu sichern, zeichneten die Kinder ihre eigenen Forscherberichte, in denen sie die Themen Produktion und Recycling festhielten. „Wir haben die Kinder spielerisch in die faszinierende Welt der Technik eingeführt, sie konnten verschiedene Maschinen und Berufe kennenlernen. Gleichzeitig haben wir mit ihnen spannende Experimente mit Strom und Robotern gemacht. Am meisten hat sie der 3D-Drucker fasziniert“, so Thomas Moser, Geschäftsführer des Makerspace Carinthia, der die Kinder gemeinsam mit Boris Ben während ihres Aufenthaltes betreute.

©WKK / Peter Just Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl überreichte den Kindern diese Woche ihre Forscherdiplome.

Techniker der Zukunft

In kurzen Präsentationen ließen die Kinder das Projektjahr Revue passieren. „Wir haben viele spannende Experimente gemacht“, so Frederik, der besonders stolz auf sein erstes selbst gestaltetes T-Shirt ist. „Dafür haben wir sogar ein Logo für unseren Kindergarten entworfen“, ergänzt Ayleen stolz. Im Winter haben sie Schneeflocken untersucht. „Das war sehr spannend. Als Andenken hat jeder eine Schneeflocke aus dem 3D-Drucker bekommen, das Design stammt von uns.“ Auch Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl, der den Technikern der Zukunft, die Forscherdiplome überreichte, war vom Engagement der Kinder und Pädagoginnen begeistert.