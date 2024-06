Europameisterschaft: So steigt Österreich ins Achtelfinale auf

Mit einem weiteren Sieg am Dienstag (18.00 Uhr, live in Servus TV) gegen die Niederlande in der deutschen Hauptstadt könnte Österreich den Aufstieg aus eigener Kraft fixieren und sich mindestens den zweiten Platz in der Gruppe sichern. Sollte Frankreich im Parallelspiel gegen Polen (18.00 Uhr, live in ORF1) nicht gewinnen, wäre sogar der Gruppensieg für die ÖFB-Elf möglich.

Spannende Ausgangslage in Gruppe D

Der Sieger der Gruppe D trifft am 2. Juli in Leipzig auf den Zweiten der Gruppe F, zu der u.a. Portugal und die Türkei gehören. Der Gruppenzweite spielt am 1. Juli in Düsseldorf gegen den Zweiten der offenen Gruppe E, in der Rumänien, die Ukraine und die Slowakei jeweils drei Punkte haben und Favorit Belgien sein Auftaktspiel verloren hat.

Drei Punkte können für Aufstieg reichen

Sollte Österreich als Gruppendritter aufsteigen, wären Gelsenkirchen, Köln (jeweils 30. Juni) oder München (2. Juni) mögliche Achtelfinal-Spielorte. Gegner könnten Spanien (Sieger Gruppe B) oder die Gewinner der Gruppen C bzw. E sein. Die vier besten der sechs Gruppendritten ziehen in die K.-o.-Phase ein. Mit drei Punkten und einem ausgeglichenen oder leicht negativen Torverhältnis stehen die Chancen gut. Die ÖFB-Auswahl hat derzeit eine Tordifferenz von plus eins, sodass auch bei einer knappen Niederlage gegen die Niederlande noch Hoffnung besteht. Allerdings würde dann möglicherweise erst nach den Spielen der anderen Gruppen am Folgetag feststehen, ob das Turnier für Österreich weitergeht.

Remis sichert Platz drei

Ein Unentschieden gegen die Niederlande würde Österreich sicher auf Platz drei bringen. Seit der Einführung des aktuellen Modus bei der EM 2016 ist noch kein drittplatziertes Team mit vier Punkten ausgeschieden, berichtet der ORF.