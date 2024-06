Tornado-Vorbote: Trichterwolke über Tirol gesichtet

In Tirol wurden die vergangenen Tage, so auch heute, Samstag, 22. Juni, Gewitterwarnungen ausgegeben. Die Unwetter-Nacht auf heute nahm laut einem Landessprecher einen relativ glimpflichen Verlauf. Es kam zu Hagel- und Regenschauer, Blitze sowie stürmischen Böen in den verschiedensten Regionen Tirols. Nahe Imst durfte man heute am späten Nachmittag zusätzlich über ein anderes Wetter-Phänomen staunen: Eine Trichterwolke, auch bekannt als Funnel (Cloud).

„Ich habe das noch nie erlebt“

Die Trichterwolke konnte der Tiroler Gewitterjäger Markus Bayrhofer südöstlich von Imst mit seiner Kamera aufnehmen. Wie Bayrhofer berichtet, befand sich die Trichterwolke an einer Gewitterzelle und wies auch eine Rotation auf. „Also ich kann nur sagen, dass ich das noch nie in Imst erlebt habe. Ich bin dort groß geworden und beobachte das Wetter schon seit ich 6 Jahre alt war“, so der Gewitterjäger gegenüber 5 Minuten.

©Sturm und Gewitterjagd Tirol/Markus Bayrhofer ©Sturm und Gewitterjagd Tirol/Markus Bayrhofer

Was ist eine Trichterwolke?

Nun, aber was ist eine Trichterwolke? Trichterwolken sind bei Gewittern nicht unüblich. Hierbei handelt es sich um eine rotierende, trichterförmige Wolke, die sich aus einer Mutterwolke nach unten erstreckt, aber den Boden nicht berührt. Sie ist ein Vorstadium eines Tornados und besteht aus kondensierter Wasserdampf. Trichterwolken können sich zu Tornados entwickeln, wenn sie den Boden erreichen und in Kontakt mit der Erdoberfläche kommen. In derartigen Fällen könnte es dann zu Schäden kommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2024 um 21:45 Uhr aktualisiert