Baby-Boom im Haus des Meeres: Gleich zwei Affen kamen zur Welt

„Die Geburt und Aufzucht von Jungtieren ist eine bedeutende Form des Enrichments“, erklärt Jeff Schreiner, Tierarzt und Kurator im Haus des Meeres. „Affen leben in sozialen Gruppen und dabei spielt die Anwesenheit von Jungtieren eine essenzielle Rolle in der Gruppendynamik. Adulte Tiere übernehmen Aufgaben wie Betreuung und Schutz, welche die innerartlichen, sozialen Bindungen stärken. Jungtiere steigern dabei nicht nur die Aktivität in der Gruppe, sondern sorgen zudem für einen kognitiven Mehrwert im gesamten Bestand.“ Bei den Springtamarinen handelt es sich um den ersten Nachwuchs seit der Corona-Pandemie. Die Weißkopfsakis haben erst vergangenes Jahr erstmals ein Jungtier geboren. Das Haus des Meeres hat also allen Grund zur Freude, sich über den Nachwuchs zu freuen!

©Haus des Meeres/ Dominik Moser ©Haus des Meeres/ Dominik Moser