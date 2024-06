Regen am Sonntag: Wo es in Kärnten trocken bleibt und wo nicht

Am Sonntag zeigt sich das Wetter in Oberkärnten von seiner nassen Seite. „Östlich von Villach gibt es nur zeitweise Regenschauer, Richtung Lavanttal könnte es überhaupt trocken bleiben, hier und im östlichen Klagenfurter Becken sind tagsüber am ehesten ein paar sonnige Phasen zu erwarten“, heißt es von der GeoSphere Austria. Am Abend klingen die Regenschauer im Westen ab. Mit Höchstwerten zwischen 18 und 24 Grad wird es kühler als an den Vortagen, die höchsten Temperaturen werden im Unteren Lavanttal erwartet.