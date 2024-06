Wetter am Sonntag: Wo es in der Steiermark regnen wird

Am Sonntag scheint die Sonne nur gelegentlich, überwiegend dominieren ausgedehnte Wolken. „In der Osthälfte der Steiermark bleibt es dabei weitgehend trocken, nach Westen zu sind die Wolken dominanter und speziell in der ersten Tageshälfte ist noch zeitweise mit leichten Regenschauern zu rechnen“, heißt es von der GeoSphere Austria. Es weht ein mäßiger Wind aus nordöstlicher Richtung. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 12 und 16 Grad und erreichen am Nachmittag von Nordwest nach Südost 20 bis 26 Grad.