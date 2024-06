Wo es am Sonntag in Österreich regnen wird und wo nicht

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 22:53 / ©Ike Hodits

In der Westhälfte und im Süden Österreichs halten sich noch einige Wolken und letzte Schauer, die am Nachmittag deutlich weniger werden, jedoch nur zögerlich Auflockerungen bringen. „In der Osthälfte hingegen bleiben Schauer die Ausnahme und es wechseln Sonne und Wolken einander ab“, heißt es von der GeoSphere Austria. Der Wind frischt am Alpenostrand teils lebhaft aus Nord auf, sonst bleibt er schwach bis mäßig. Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 28 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.