Alko-Lenker (33) landet mit Auto in Fluss

Eine Alko-Fahrt im Bezirk Spittal an der Drau endete in der Lieser.

Eine Alko-Fahrt im Bezirk Spittal an der Drau endete in der Lieser.

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 06:03 / ©FF Gmünd in Kärnten

In schwer alkoholisiertem Zustand kam ein 33-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Sonntag von der B99 Katschberg Straße ab und stürzte in die Lieser. „Der Mann konnte sich selbst aus seinem Auto befreien und blieb unverletzt“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Sein Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle von der Polizei abgenommen. Das schwer beschädigte Auto wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Gmünd sowie einem Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Aufräum- und Bergearbeiten war die B 99 gesperrt.