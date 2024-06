Nach Alpinunfall in der Glocknergruppe: Zwei Hubschrauber im Einsatz

Das Eiskögele ist einer der entlegensten Gipfel der Glocknergruppe. Dorthin hat es am 22. Juni auch drei Deutsche im Alter von 42, 45 und 47 Jahren verschlagen. Jedoch verlief ihre Bergtour anders als geplant. Denn am Weg zur Oberwalderhütte rutschte die Dreierseilschaft aus und kam zu Sturz. „Dabei erlitt der 47-Jährige eine Gesichtsverletzung“, heißt es seitens der Polizei. Die beiden anderen Bergsteiger blieben unverletzt.

Zwei Hubschrauber im Einsatz

In der Folge setzten die Männer einen Notruf ab und die Besatzung des Rettungshubschraubers „Christophorus 7“ rückte zum Einsatz aus. „Der Verletzte wurde mit dem Tau geborgen und in das Krankenhaus Lienz geflogen“, so die Beamten weiters. Der 42- und der 45-Jährige wurden in der Folge vom Polizeihubschrauber „Libelle“ aufgenommen und bei der Stüdlhütte abgesetzt.