Einbrecher räumten Optiker-Auslage in der Klagenfurter Innenstadt leer

In der Nacht

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 06:28 / ©5 Minuten

Von bislang unbekannten Tätern wurde ein Optikergeschäft in der Klagenfurter Innenstadt in der Nacht auf Sonntag heimgesucht. „Kurz vor Mitternacht brachen sie die Auslage des Ladens auf und stahlen hochwertige Sonnenbrillen im Wert von mehreren tausend Euro“, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten ermitteln nun in dem Fall.