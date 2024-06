Frontal-Crash mit Moped: Jugendliche wurden über Motorhaube geschleudert

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 06:47 / ©Pixabay / Mikhail Mamontov

Schon als er sie auf der schmalen Gemeindestraße Schloßberg am Samstagnachmittag näherkommen sah, hielt der 29-jährige Autofahrer an. Doch der 15-jährige Mopedlenker und seine 14-jährige Begleitung waren abgelenkt. In der Folge kam es zu einer Frontalkollision mit dem Wagen.

Über die Motorhaube geschleudert

„Beide wurden durch den Aufprall vom Moped auf die Motorhaube des Wagens geschleudert. Der 15-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu, das Mädchen erlitt Verletzungen unbestimmten Grades“, heißt es seitens der Tiroler Polizei. Die Jugendlichen wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung ins BKH St. Johann in Tirol eingeliefert. Der 15-Jährige konnte das Krankenhaus in der Zwischenzeit wieder verlassen, die 14-Jährige wurde stationär aufgenommen.