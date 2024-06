Theaterwagen „Porcia“ erntete Standing Ovations in Wernberg

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 06:57 / ©Gemeinde Wernberg

Der Theaterwagen des Ensembles „Porcia“ gastierte am 14. Juni 2024 auf dem Gemeindevorplatz in Wernberg. Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ) setzte vor der Aufführung des Stücks „Die Wirtin“ von Peter Turrini zu einigen Grußworten an. Sie freute sich, rund 150 Theaterbegeisterte begrüßen zu dürfen.

Standing Ovations in Wernberg

Das Publikum – dem die Gemeinde Wernberg dieses Vergnügen bei kostenlosem Eintritt ermöglichte – brachte am Ende der Vorstellung seine Begeisterung mit Standing Ovations zum Ausdruck. Bereits zuvor hatten auch die kleinen Besucher bei der Kinderkomödie „Arlecchino und Colombina“ von Angelica Ladurner jede Menge zu lachen. „Wir freuen uns schon heute darauf, wenn der Porcia-Theaterwagen auch nächstes Jahr bei uns in Wernberg Halt macht“, betonte Liposchek abschließend.

©Gemeinde Wernberg „Volles Haus“ auf dem Gemeindevorplatz in Wernberg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.06.2024 um 07:20 Uhr aktualisiert