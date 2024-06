Tausende Steirer besuchten Schauplätze der Energiewirtschaft

Am Foto: Landesrätin Ursula Lackner mit interessierten Steirern beim Solarspeicherprojekt Helios der Energie Graz.

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 07:13 / ©Land Steiermark/Christoph Purgstaller

Ein wesentlicher Baustein für den Erfolg der Energiewende ist der Rückhalt der Steirer. Dafür müssen sie einerseits direkt von diesem Ausbau profitieren, andererseits ist aber auch die Zugänglichkeit ein zentraler Aspekt, ist sich Landesrätin Ursula Lackner (SPÖ) sicher. Aus diesem Grund hat sie den „Langen Tag der Energie“ ins Leben gerufen, der am Samstag, dem 22. Juni 2024, bereits zum zweiten Mal über die Bühne ging. „Im Normalfall passiert die Energieerzeugung im Verborgenen. Heute war das anders: Denn Energieerzeugungs- und Speicherungsanlagen sind hochspannende, technische Anlagen, die begeistern können […]“, erklärt Lackner.

Führungen, Bootsfahrten und Vorträge im ganzen Land

Das bisher in Österreich einzigartige Angebot wurde von unzähligen Partnern – über das ganze Bundesland hinweg – mitgetragen. Von Bad Mitterndorf bis Mureck, von Mürzzuschlag bis Deutschlandsberg gab es mit Führungen, Bootsfahrten, Vorträgen, Wanderungen und vielem mehr ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. „Ich danke allen Partnerinnen und Partnern für ihr Mitwirken und allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Interesse an der Energiewende“, so Lackner abschließend.