Zwei schwere Unfälle auf Wechsel-Bundesstraße an einem Tag

Der erste von gleich zwei schweren Verkehrsunfällen auf der LB 54 Wechsel-Bundesstraße ereignete sich in Kaindorf bei Hartberg. Ein 54-jähriger Motorradfahrer war dort gemeinsam mit seiner 59-jährigen Ehefrau unterwegs. „Dabei dürfte er einen vor ihm anhaltenden Wagen übersehen haben“, heißt es seitens der Polizei. In weiterer Folge bremste der 54-Jährige abrupt ab und kam seitlich zu Sturz. Das Motorrad rutschte samt Lenker und Mitfahrerin in das Heck des stillstehenden Autos. „Der Motorradlenker erlitt dabei eine schwere Beinverletzung und wurde mit dem Notarztwagen in das LKH Oberwart überstellt. Die Mitfahrerin erlitt Verletzungen im Becken- und Hüftbereich. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber C-16 ebenfalls in das LKH Oberwart verbracht“, so die Beamten.

Fußgängerin von Auto erfasst

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich in den Abendstunden. Eine 69-jährige Fußgängerin wollte in Pischelsdorf die Fahrbahn überqueren. Zwei ankommende Moped-Lenkerinnen hielten an, doch ein 28-jähriger Rumäne fuhr genau in diesem Moment mit seinem Auto an den Mopeds vorbei und erfasste die Frau. „Diese erlitt schwere Verletzungen und war vor Ort nicht ansprechbar“, erklärt man seitens der Polizei. Die Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.