Klimabonus: Zehntausende können sich noch bis zu 220 Euro holen

Zwischen 110 und 220 Euro (für Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren nur die Hälfte) hat es für (fast) jede Person entweder im Herbst 2023 oder im Frühjahr 2024 in Form des Klimabonus des letzten Jahres gegeben. Je nach Region hat man dann mehr oder weniger Geld entweder direkt aufs Konto oder per Brief und Gutscheinen bekommen.

Nicht abgeholte Gutscheine fließen ins Budget zurück

Aber nicht jeder in Österreich lebende Mensch, der anspruchsberechtigt war, hat sich das Geld auch abgeholt. Wie wir bereits berichtet haben, sind mindestens 90.000 Briefe mit dem Bonus wieder zurück ans Klimaministerium gegangen. „Alle Gutscheine, die nicht abgeholt wurden, fließen zurück in das Budget für den Klimabonus und werden im kommenden Jahr für die Auszahlungen verwendet. Dies waren im Jahr 2023 aus heutiger Sicht etwa 20 Millionen Euro“, erklärt man seitens des Klimaministeriums auf Nachfrage von 5 Minuten.

Klimabonus-Brief liegt in Postfiliale drei Montage lang auf

Da die Überweisung auf die Konten automatisch erfolgt, geht es hierbei nur um jene Personen, die den Klimabonus in Form eines Briefes und Gutscheinen bekommen. Dieser wird nämlich, sollte man nicht zu Hause sein, wenn die Bonus-Post kommt, in der Postfiliale hinterlegt. Dort liegt er dann drei Montage, holt man ihn bis dahin nicht ab, geht er eben zurück ins Ministerium.

Klimabonus nicht abgeholt? Es ist noch nicht zu spät

Doch auch für diese Menschen ist es dann noch nicht zu spät. „Ein Anspruch auf den Klimabonus kann binnen drei Jahren nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres, für das der Klimabonus ausgezahlt wurde, von den anspruchsberechtigten Personen geltend gemacht werden“, heißt es aus dem Klimaministerium weiter. Heißt also so viel wie: Solltet ihr den Brief nicht abgeholt haben, habt ihr immer noch lange genug Zeit, den Bonus doch zu bekommen. Dafür kann man sich über das Kontaktformular auf der Klimabonuswebsite hier melden, die Auszahlung erfolgt per Kontoüberweisung mittels der im Kontaktformular angegeben IBAN, weiß man seitens des Ministeriums gegenüber 5 Minuten abschließend.

Klimabonus 2024 wird deutlich höher

Es gibt übrigens auch in diesem Jahr einen Klimabonus. Dieser macht sogar deutlich mehr aus als noch im Vorjahr. 2024 bekommt man zwischen 145 und 290 Euro, je nachdem wo man lebt (Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren bekommen weiterhin „nur“ die Hälfte). Aktuell bekommt jeder Haushalt in Österreich auch diesbezüglich ein Info-Schreiben. Wenn ihr wissen wollt, wie viel der Bonus dieses Jahr ausmacht, zeigt euch das diese Karte. Wann der Bonus dieses Jahr ausbezahlt wird, erfahrt ihr hier.