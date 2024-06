Zeugen gesucht: Frau auf Schutzweg in der Ossiacher Zeile angefahren

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 08:19 / ©5 Minuten

Eine 65-jährige Frau aus Villach wollte am frühen Sonntagmorgen einen Schutzweg auf der Ossiacher Zeile queren. In der Folge wurde sie von einem linksabbiegenden, 44-jährigen Autofahrer erfasst. „Die Frau wurde in der Folge auf die Fahrbahn geschleudert und kam einige Meter nach dem Schutzweg zum Liegen“, heißt es seitens der Polizei. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Versorgung von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.