„Mehr als nur ein Wiedersehen“: FH Kärnten lud zu Homecoming-Event

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 08:22 / ©FH Kärnten

Das Homecoming-Event der FH in Villach bot eine vielfältige Palette an Programmpunkten, welche von den rund 700 Teilnehmern begeistert aufgenommen wurden. Highlights des Tages waren die Streetfood-Area, das Public Viewing des EM-Spiels Österreich gegen Polen und die Expo-Area, die eine Plattform für Innovationen und Austausch bot. Ein besonderer Höhepunkt war auch die Roadshow „Wissen to go“.

Austausch und Weiterbildung

Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen des Austauschs und der Weiterbildung. Renommierte Speaker wie Ralf Schmitt, Elisabeth Oberzaucher, Theresa Mai und Bernd Kleine-Gunk begeisterten das Publikum. Das Homecoming-Event der FH Kärnten habe eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig die Alumni-Arbeit für die Hochschule und die Region sei. Es diente nicht nur als Treffpunkt für ehemalige Studienkollegen, sondern auch als Plattform für Networking und Wissenstransfer, so Rektor Peter Granig: „Dieses Event war mehr als nur ein Wiedersehen – es war ein lebendiger Beweis für die starke Verbindung unserer Alumni zur FH Kärnten und zur Region.“