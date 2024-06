Ferlachs „Rauchfangkehrer Guetz“ erhielt Stadtwappen

Am Foto: Bürgermeister Ingo Appé und Rauchfangkehrer Thomas Guetz (v.l.)

Am Foto: Bürgermeister Ingo Appé und Rauchfangkehrer Thomas Guetz (v.l.)

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 08:30 / ©Stadtgemeinde Ferlach

164 Jahre lang gibt es mittlerweile den Traditionsbetriebe „Rauchfangkehrer Guetz“ im Rosental. 1860 wurde der Betrieb noch vom Rauchfangkehrer Ignaz Gutz in „Ferlach Rosenthal“ geleitet. Ein Beleg dafür, ist ein alter Wandkalender aus dem Jahr 1879, der vor Jahren bei Aufräumarbeiten in einem Haus in St. Margareten gefunden wurde.

Mit Stadtwappen ausgezeichnet

Nun hat der Gemeinderat der Stadt Ferlach beschlossen, dem Unternehmen das Stadtwappen zu verleihen. Thomas Guetz, der den Betrieb bereits in der fünften Generation führt, nahm die hohe Auszeichnung von Bürgermeister Ingo Appé (SPÖ) entgegen.