Schenkst du diesen Vierbeinern dein Herz?

Etliche Vierbeiner warten im Kärntner Tierschutzverein in Villach auf einen neuen Besitzer. Aber auch Fundtiere werden im Tierheim aufgenommen. Im Moment warten gleich mehrere Fellnasen auf ein Für-immer-Zuhause.

Liebevolles Heim für Selina gesucht

Infos zu Selina weiblich

kastriert

schwarz-weiß

ca. zwei Jahre alt

Katze „Selina“ wartet im Tierheim auf ein liebevolles Zuhause. Sie benötigt Freigang und kommt gut mit Artgenossen zurecht, wobei diese nicht zwingend notwendig sind. Die Fellnase ist noch etwas ängstlich gegenüber Menschen, aber ihre Neugierde ist groß. Sie sucht ein ruhiges Zuhause, wo geduldige Menschen ihr Vertrauen aufbauen können.

©Tierheim Villach Wer schenkt Selina die Chance auf ein schönes Leben?

Puzzl wartet sehnsüchtig auf ein neues Zuhause

Infos zu Puzzl kleinerer Mischling

weiblich

kastriert

braun

geb.: 20. März 2022

Puzzl liebt Spaziergänge, versteht sich gut mit Kindern und kommt hervorragend mit anderen Hunden aus. Der Vierbeiner ist freundlich und verspielt. Der perfekte Begleiter für eine aktive Familie.

©Tierheim Villach Puzzl wartet im Tierheim sehnsüchtig auf ein neues Zuhause

Charmanter Hund möchte dein Herz erobern

Infos zu Boomer Mischling

männlich

kastriert

semmelbraun

geb.: 25. März 2016

Boomer wartet im Tierheim auf ein liebevolles Zuhause bei einer Einzelperson. Er ist ein sozialer Vierbeiner, der sich gut mit anderen Hunden versteht und gerne ausgedehnte Spaziergänge unternimmt. Wenn er einer Person vertraut, verwandelt er sich zudem in einen wahren Kuschelhund! Sein Bedürfnis nach Nähe und Zuneigung macht ihn zu einem perfekten Begleiter für jemanden, der sich nach Gesellschaft sehnt.

©Tierheim Villach Boomer bringt Freude und Leben in dein Zuhause.

Wer kennt uns?

Diese beiden Yorkshire-Terrier-Mischlinge wurden am 10. Juni 2024 in Mittewald/Faak am See aufgefunden. Die Besitzer sollen sich unter der Nummer 04242/54125 beim Tierheim melden.

©Tierheim Villach | Die Hundedamen warten im Tierheim Villach auf ihre Besitzer. ©Tierheim Villach | Die Hundedamen warten im Tierheim Villach auf ihre Besitzer.

Tiere kennenlernen

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung.