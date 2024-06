Staus und Wartezeiten verhindern: Slot-System bald auch am Brenner?

Tirol will den Beweis antreten, dass intelligentes Verkehrsmanagementsystem Entlastung bringt. Aus diesem Grund machte sich Landeshauptmann Anton Mattle auf den Weg nach Hamburg, um sich selbst ein Bild von dem Slot-System zu machen. Der Landeshauptmann traf Hamburgs Verkehrssenator und Verantwortliche für das Slot-System im Hafen Hamburgs.

Funktionierendes Slot-System bringt Vorteile: Entlastung des Verkehrs und dadurch weniger Staus

„Der Hafen in Hamburg fertigt etwa gleich viele LKW ab wie über den Brenner fahren. Mit einem Slot-System verhindert der Hamburger Hafen aber Staus und Wartezeiten. Davon profitieren die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt, die Frächter mit ihren LKW-Fahrern und der Hafen selbst. Nach meinem Lokalaugenschein bin ich überzeugt: Ein System mit buchbaren Zeitfenster für LKW kann auch am Brennerkorridor funktionieren und eine Entlastung in Form von weniger Staus bringen“, erklärt LH Anton Mattle seine Beweggründe für die Reise. Für ihn ist der Besuch im Norden Deutschlands „ein Zeichen an Berlin und Rom sowie die Europäische Kommission, dass es uns mit dem Slot-System ernst ist.“ In weiterer Folge wird der Landeshauptmann Europarechtsexperten, den Autobahnbetreiber ASFINAG und VerkehrsexpertInnen sowie Mobilitätsplaner des Landes zusammenholen. „Hamburg, aber auch die funktionierenden Slot-Systeme in Bremerhaven und am Frachtflughafen Frankfurt dienen uns als Vorbild“, wird LH Mattle dort von seinen Erfahrungen berichten und nächste Schritte anordnen.

Wie funktioniert das Slot-System?

Slots werden maximal drei Werktage im Voraus gebucht. Die Buchung ist kostenlos und erfolgt bei großen Speditionen über Schnittstellen in den jeweiligen Transportmanagementsystemen oder bei selbstständigen LKW-Fahrern via App. Gebucht werden kann ein Slot zu jeder vollen Stunde. (zB: 08.00 – 09.00 Uhr; 09.00 – 10.00 Uhr). Nicht zu jeder Stunde können gleich viele LKW in den Hafen einfahren. Die Terminals berücksichtigen die vorhandenen Kapazitäten (z.B. verfügbare MitarbeiterInnen zur Abwicklung) oder aktuelle Entwicklungen (z.B. Wettersituation). Die Nachfrage wiederum hängt stark vom Wochentag (z.B. nach Wochenenden stärker), der Tageszeit (z.B. nach 17.00 Uhr schwächer) oder den Rahmenbedingungen (z.B. Öffnungszeiten am Zielort) ab. Ist die maximale Anzahl an LKW erreicht, kann kein Slot mehr gebucht werden, storniert ein LKW, wird wieder ein Slot frei. Einem LKW steht grundsätzlich ein einstündiger Slot mit einer Toleranz von +/- 30 Minuten zu. Ein LKW, der um 08.00 Uhr eingebucht ist, muss also zwingend von 07.30 bis 09.30 Uhr den Hafen erreichen. Jede Minute früher oder später wird der LKW zurückgewiesen und kann das Hafengelände nicht (mehr) befahren. In vorhersehbaren Phasen, in denen nur wenige LKW den Hafen ansteuern, wird die Toleranz auf weitere +/- 60 Minuten erhöht. So hat ein LKW an auslastungsschwachen Zeiten insgesamt vier Stunden Zeit, um den Hafen zu erreichen.