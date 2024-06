Schockmoment: Fahrzeug ging mitten in der Nacht in Flammen auf

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 09:38 / ©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg

In der Nacht auf Sonntag wurde die Stadtfeuerwehr Kapfenberg zu einem Einsatz gerufen. Ein Auto ging mitten in der Nacht in Flammen auf. Unter Atemschutz gelang es den Feuerwehrleuten, das Feuer effektiv zu löschen. Um Zugang zum Fahrzeuginnenraum zu erhalten, musste die Feuerwehr die Tür mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts öffnen. „Im Einsatz stand die Stadtfeuerwehr Kapfenberg mit 2 Fahrzeugen und die Polizei“, heißt es seitens der Feuerwehr.