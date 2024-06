Tragödie in Oberösterreich: 19-Jähriger in Badesee ertrunken

Ein 19-jähriger Iraner aus Linz war mit seinen Freunden und seiner Familie am Goldwörther Badesee, wie Medien berichten. In der Mitte des Badesees befand sich eine Schwimminsel, die der junge Mann ans Ufer ziehen wollte, damit seine Angehörigen auf die Insel klettern können. Er schwamm zu der Insel und löste die Verankerung, die mit einem großen Stein und einem Seil am Grund des Sees fixiert war. Daraufhin holte er ein Abschleppseil, band sich dieses um seine Hüfte und wollte so die Schwimminsel ziehen. Dieser Versuch wurde ihm zum Verhängnis.

Er rief um Hilfe: Vater und Freund versuchten ihn zu retten

Gegen 20 Uhr versuchte der junge Mann die Insel ans Ufer zu ziehen, als er plötzlich sechs Meter davor um Hilfe schrie und unterging. Der 45-jährige Vater und ein 37-jähriger Freund versuchten ihn zu erreichen, schafften es aber nicht mehr rechtzeitig. Trotz des schnellen Eingreifens konnte der 19-jährige Mann nicht gerettet werden. Taucher der freiwilligen Feuerwehr konnten nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.06.2024 um 10:20 Uhr aktualisiert