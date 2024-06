Vorhang auf: Friesacher Burghofspiele starten kommende Woche

Seit knapp 70 Jahren wird im Zuge der Friesacher Burghofspiele auf der Petersberg-Bühne gescherzt und gelacht. Heuer ist es die musikalische Komödie „SUGAR“ welche die Lachmuskeln des Publikums berühren soll. Inszeniert wird das Stück von Regisseur Michael Eybl. Erstmals am Petersberg mit dabei ist auch der bekannte Matakustix-Sänger Matthias Ortner, der sich für flotte Musik-Arrangements verantwortlich zeigen wird.

©zVg. / KK Am Foto: Helmut Wachernig, Sarah Lehnert und Hannes Grabner (v.l.)

Und darum geht es:

Erzählt wird die Geschichte von Jerry und Joe (Helmut Wachernig und Hannes Grabner), zwei abgebrannten, arbeitslosen Barmusikern, die zufällig Zeugen einer Schießerei zwischen Gangstern in Chicago werden. Auf der Flucht vor dem Gangsterboss treffen sie auf eine Damenkapelle, schlüpfen in ihrer Not in Frauenkleider und werden prompt als „Daphne und Josephine“ engagiert. Auf dem Weg zum Auftritt in Florida lernen sie die hübsche, naive Sängerin der Band, Sugar Kane (Sarah Lehnert) kennen und lieben. Als dann auch noch die Gangster in Florida auftauchen, geraten die Dinge zwischen rasanten Verfolgungsjagden und turbulenten Liebesverwirrungen zusehends aus den Fugen.