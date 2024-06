Harmonie in Wien: Wiener Hunde-Team fördert sauberes Zusammenleben

Das Wiener Hunde-Team, das Stadtservice, die WasteWatchern und die Polizei waren bereits in den frühen Morgenstunden gemeinsam unterwegs, um die Einhaltung der geltenden Regeln zu kontrollieren. „Für Hunde gibt es in der Freien Mitte eine 550m² große Hundezone, in der es auch einen eigenen Trinkbrunnen gibt. Dort können sich Hunde frei bewegen. Dass Hunde frei über einen Kinderspielplatz laufen, ist ein No-Go“ so Janina Tran, Leiterin des Wiener Hunde-Teams und ergänzt „Solche Verstöße werden vom Wiener Team angezeigt.“

Besseres Zusammenleben zwischen Menschen mit und ohne Hund

Im Vordergrund stand jedoch auch bei dieser Aktion beim Wiener Hunde-Team nach wie vor die Beratung und Aufklärung zu allen Hunde-Themen in der Stadt, das Ziel ist eine Verbesserung des Zusammenlebens von Menschen mit und ohne eigenem Hund. Die WasteWatcher unterstützen das Wiener Hunde-Team tatkräftig bei dieser und anderen Aktionen. Sie kontrollieren die Einhaltung der Sauberkeitsregeln in Wien und achten dabei natürlich auch verstärkt auf die tierischen Hinterlassenschaften. Für all jene, die sich nicht an die Regeln halten wollen, gibt es Sofort-Strafen, bei größeren Vergehen auch Anzeigen.

Gratis Registrierung in der Heimtierdatenbank

Beschwerden von Bürgern nimmt auch das Stadtservice auf. Bewährt hat sich hierbei der Einsatz des Mobilbüros, das in allen Bezirken der Stadt haltmacht. Derzeit bietet das Stadtservice gemeinsam mit dem TierQuartier den Hundehaltern in Wien an, ihre Hunde gratis in der österreichischen Heimtierdatenbank registrieren zu lassen. „Die Registrierung ist nicht nur eine gesetzliche Vorschrift, sondern wichtig, damit ihr Hund auch wieder zu Ihnen zurückfindet, wenn er verloren geht.“ erklärt Tran.

Alle sollen sich in Wien wohlfühlen

„Gemeinsam mit anderen Dienststellen wollen wir viele Bereiche rund um unsere geliebten Vierbeiner abdecken: von der Registrierung bis hin zu Aufklärung und Konsequenzen bei Verstößen. Damit möchten wir sicherstellen, dass sich alle Bürger– ob mit oder ohne Hund – überall in Wien wohlfühlen“, erklärt Walter Hillerer, Leiter der Gruppe

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.06.2024 um 10:43 Uhr aktualisiert