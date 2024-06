Trotz schwerer Krankheit: Opa Ossi feiert Hochzeit seiner Enkelin

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 10:45 / ©Verein Rollende Engel

Inmitten einer emotionalen Zeit voller Herausforderungen erhielt Opa Ossi die Möglichkeit, einen ganz besonderen Wunsch zu erfüllen: Er wollte unbedingt an der Hochzeit seiner Enkelin teilnehmen, trotz seiner schweren Erkrankung und dem Aufenthalt im Pflegeheim. Die ehrenamtlichen Wunscherfüller des Vereins „Rollende Engel“ Doris, Sonja und Florian machten es möglich und holten ihn früh morgens ab.

©Verein Rollende Engel Doris, Sonja & Florian machten sich frühzeitig auf den Weg in die Steiermark und erfüllten ehrenamtlich und unentgeltlich den letzten Wunsch von „Ossi“.

Opa Ossi erlebt bewegende Hochzeit seiner Enkelin

Schon im Pflegeheim spürte man die Aufregung und Freude von Opa Ossi. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg zum Standesamt, wo bereits alle erwartungsvoll auf ihn warteten. Die herzliche Atmosphäre und die liebevolle Unterstützung seiner Familie und Freunde ließen ihn förmlich aufblühen. Besonders bewegend war die Trauung, bei der Opa Ossi live dabei sein durfte und das Brautpaar mit Tränen der Rührung begleitete.

Süße Erinnerung: Erstes Stück der Hochzeitstorte bekommt Opa Ossi

Während die Festgesellschaft zur kirchlichen Trauung aufbrach, genoss Opa Ossi sein ganz persönliches Highlight: ein Stück der Hochzeitstorte, das ihm von seiner Enkelin und dem Bräutigam liebevoll überreicht wurde. „Seine Enkelin und der Bräutigam schnitten die Hochzeitstorte an und das erste Stück war für ihren geliebten Opa. Im Beisein seiner Enkelin genoss er Bissen für Bissen der leckeren Torte und fühlte sich in die Zeit zurück versetzt, in der er noch ganz gesund und munter war“, erzählen die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins „Rollende Engel“.

Nach einem bewegenden Tag: Opa Ossi kehrt gestärkt ins Pflegeheim zurück

Nach einem langen, erfüllenden Tag kehrten die Wunscherfüller mit Opa Ossi ins Pflegeheim zurück, wo er von den Pflegern bereits erwartet wurde. Glücklich und gestärkt durch diesen besonderen Tag konnte er neue Kraft schöpfen, um seinen weiteren Weg zu gehen.

©Verein Rollende Engel Opa Ossi mit seiner Frau und dem Pflegeteam.