Nach neun Jahren: Niki Kraus verlässt die Rotjacken

„Niki Kraus hat über neun Jahre für den EC-KAC die Knochen hingehalten und war für uns stets ein wertvoller Spieler. Nachdem in der vergangenen Saison auch seine Scoring-Kennzahlen sehr deutlich nach oben gingen, erwartete er sich zunächst einen maßgeblich höher dotierten Vertrag, den wir ihm in dieser Form nicht anbieten konnten. Wir wurden uns später finanziell zwar weitestgehend einig, doch hatten uns in der Zwischenzeit hinsichtlich der Besetzung seiner Rolle für einen anderen Weg entschieden. Wir bedanken uns bei Niki Kraus für seinen großen Einsatz in fast einem Jahrzehnt im rot-weißen Trikot und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, kommentiert General Manager Oliver Pilloni den Abgang des Flügelstürmers.

Kraus: „Für mich persönlich beginnt ein neues Kapitel“

Niki Kraus kam im Sommer 2015 als Nachwuchsspieler zum EC-KAC, sein Debüt in der Kampfmannschaft gab er wenige Monate später im Dezember 2015. Insgesamt bestritt Kraus in seiner Zeit in Klagenfurt 295 Bewerbsspiele für die Rotjacken, dabei erzielte er 23 Treffer und zu 39 Toren leistete er die Vorlage. In der Alps Hockey League kamen für ihn über die Jahre 87 Einsätze mit 56 Punkten dazu. Kraus: „Ich hatte nicht geplant, den Klub zu verlassen, daher fällt mir dieser Schritt auch nicht leicht. Nach neun gemeinsamen Jahren hatte ich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit gehofft, diese hat sich aber am Ende nicht ergeben. Also möchte ich mich bei der gesamten Organisation für die lange Zeit bedanken, ich nehme die Erinnerungen an Momente und Emotionen mit, die ich nicht mehr vergessen werde. […] Für mich persönlich beginnt nun ein neues Kapitel, ich freue mich auf die Herausforderung, die vor mir liegt, daher abschließend: Danke für diese unvergessliche Zeit, Klagenfurt!“