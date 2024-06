Steiermark ehrt ihre Helden: Landesfeuerwehrtag und Leistungsbewerb

Mit großer Begeisterung und Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement der steirischen Feuerwehren fand am Samstag der 140. Landesfeuerwehrtag sowie der 58. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb in Kalsdorf statt. Unter der Teilnahme von 106 Stimmberechtigten aus allen Bereichsfeuerwehrverbänden des Landes sowie Gästen wie Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP), Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) und Landtagspräsidentin Manuela Khom (ÖVP) wurde nicht nur Bilanz über das Jahr 2023 gezogen, sondern auch wichtige Entscheidungen für die Zukunft der Feuerwehren getroffen.

Auszeichnung für Harald Kainz und millionenschwere Unterstützung

Besondere Ehre wurde dem ehemaligen Rektor der TU Graz, Harald Kainz, zuteil, der mit der Florianiplakette in Gold des LFV Steiermark ausgezeichnet wurde. Drexler betonte die unverzichtbare Rolle der Feuerwehren in der steirischen Gesellschaft und kündigte weitere finanzielle Unterstützung in Höhe von 25 Millionen Euro für die Beschaffung moderner Ausrüstung an. Lang hob hervor, dass diese Investitionen gezielt und sinnvoll eingesetzt werden, um den Herausforderungen des Feuerwehralltags bestmöglich zu begegnen.

©LFV/Christian Karner 140. Landesfeuerwehrtag und 58. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb in Kalsdorf: LH Christopher Drexler und LH-Stv. Anton Lang freuten sich mit den vielen erfolgreichen Wettkampfgruppen der steirischen Feuerwehren.

Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb mit 395 Gruppen

Der parallel stattfindende Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb verzeichnete mit 395 Bewerbsgruppen aus 210 steirischen Feuerwehren und insgesamt 2.395 Teilnehmern einen großen Erfolg. Die Freiwillige Feuerwehr Kleinfrannach verteidigte erfolgreich ihren Titel in der Kategorie „Bronze A“. Die Veranstaltung erreichte ihren Höhepunkt mit einer Schlusskundgebung, bei der die Sieger feierlich geehrt wurden und zahlreiche Feuerwehrmitglieder sowie Unterstützer aus ganz Steiermark zusammenkamen.

Bad Waltersdorf übernimmt Fahne

Die Fahnenübergabe an den kommenden Veranstalter, Bad Waltersdorf, rundete die Veranstaltung ab. Der 59. Landesfeuerwehr-Leistungsbewerb sowie der 141. Landesfeuerwehrtag werden im nächsten Jahr mit großer Vorfreude erwartet.