Spektakuläres Manöver: ARA-Flugretter trainierten am Nassfeld

Pro Jahr holen die Flugretter der ARA Flugrettung durchschnittlich zwischen fünf und zehn Alpinsportler mit der sogenannten „Kapprettung“ aus einer Felswand. Diese Art der alpinen Bergung ist heikel, weil der in Luft schwebende Helikopter für einen kurzen Moment direkt mit der Felswand verbunden, also de facto „gefesselt“ ist. Deshalb trainieren die ARA-Flugretter das Manöver in regelmäßigen Abständen.

Höchste Präzision gefragt

Dabei wird der Flugretter vom Windenoperator mit der Rettungswinde zum verunfallten Alpinisten in die Felswand abgeseilt. Weil der verletzte Bergsteiger noch in seinem Klettergurt im Seil in der Wand hängt, muss der Flugretter mit höchster Präzision das Seil blitzschnell kappen, den Verletzten davor aber bei sich am Windenhaken sichern, heißt es seitens der ARA Flugrettung. „Dieses spezielle Verfahren trainieren wir mindestens zweimal pro Jahr“, erzählt der leitende Flugretter des „ARA-3“ Bertram Bacher.

Training unter möglichst einsatznahen Bedingungen

Meist wird das Training aber nicht mit dem Hubschrauber, sondern in Form einer Simulation an hohen Feuerwehrkränen absolviert. „Für die Crew des ARA-3 am Nassfeld ist es das erste Kapprettungstraining, deshalb macht es Sinn, dies unter möglichst einsatznahen Bedingungen durchzuführen“, erläutert Martin Pfeifenberger, Schulungsleiter der ARA Flugrettung. Das spektakuläre Training am Nassfeld – an dem insgesamt elf ARA-Crew-Mitglieder teilgenommen haben – sei sehr konzentriert und höchst professionell abgewickelt worden. Es gab keinerlei Zwischenfälle.

