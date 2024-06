International besetzter Kunstverein zeigte Werke in Velden

Velden am Wörthersee

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 12:16 / ©KK/Gillner

Die interdisziplinäre Wanderausstellung des international besetzten Kunstvereins postWERK wurde dieser Tage am Kunstbahnhof Wörthersee präsentiert. Neben Bildwerken und Installationen der postWERK-Mitglieder Katharina Acht, Barbara Ambrusch-Rapp, Ernst Bachinger, Fabian Freese, Arnold Kreuter, Inge Lasser, Marlies Liekfeld-Rapetti, Priska Leutenegger, Arin Tverie, Violetta Wakolbinger, Anita Wiegele, Christl Wiegele (in memoriam) erlebten die Ausstellungsgäste auch ausgewählte Live-Musikstücke von Elke Galvin und Alexander Hölzl.

Nach Velden „wandert“ die Ausstellung ins Dinzlschloss

Kulturreferentin Margit Heissenberger (SPÖ) begrüßte die Künstlerinnen und das zahlreich erschienene Publikum im Namen der Marktgemeinde Velden am Wörthersee und hob die Relevanz der Arbeit des Kunstbahnhofsteams hervor. Die zweite Ausgabe der Schau startet übrigens am 2. Juli im Dinzlschloss in Villach.