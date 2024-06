Lebensmittelhandel eröffnet schon diese Woche am Villacher Hauptplatz

Wie berichtet, eröffnet Ralph Koschier einen Lebensmittelhandel am Hauptplatz 11. Nun steht auch das Eröffnungsdatum fest – und zwar am kommenden Freitag, dem 28. Juni 2024! „Die Idee, einen Nahversorger an den Villacher Hauptplatz zu bringen, beflügelte mich sofort. Der große Zuspruch der Anrainer und Interessierten, die immer mal wieder vorbeigeschaut haben, motivierte mich zusätzlich, mein ganzes Engagement in dieses Projekt zu stecken. Nach monatelangen Vorbereitungen, viel Arbeit und Herzblut, freue ich mich jetzt, den Lebensmittelhandel […] aufsperren zu können.“

Bistro mit Mittagsmenüs

Neben frischem Gebäck, verschiedensten Lebensmitteln, Obst, Gemüse und anderen Produkten aus der Region sowie Getränken findet sich auch ein BISTRO im Geschäftsloka. Hier sollen den Menschen täglich frischgekochte Mittagsmenüs angeboten werden. Koschier: „Mein Lebensmittelhandel soll Jung und Alt aus nah und fern begeistern. Im Idealfall wird man hier nicht nur schnell seine Milch holen, sondern auch genießen und ein bisschen verweilen. Ich freue mich über alle, die einfach auf einen gemütlichen Plausch vorbeischauen.“ Im Shop erwartet die Besucher auch eine Personal Arcade Machine – ein von Hand kreierter Spieleautomat aus den 80er- und 90er-Jahren – den Koschier selbst in Villach produziert und vertreibt.