Urlaub auf Balkonien: Österreicher legen großen Wert auf Freiflächen

In Österreich fällt bald der Startschuss für die Sommerferien. Aber warum (ausschließlich) in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nahe liegen kann? So gern die ÖsterreicherInnen auch verreisen, so weit verbreitet ist auch der Urlaub auf Balkonien, wie eine groß angelegte Marktforschung von willhaben aktuell ausweist.

Hohe Nachfrage: 90 Prozent der Befragten ist eine Freifläche wichtig

Der Erhebung zufolge spielt das Vorhandensein einer Freifläche bei der Immobiliensuche bei insgesamt 85,9 Prozent der Befragten eine „sehr große“ (48 Prozent) oder eine „eher große Rolle“ (37,9 Prozent). Dem gegenüber stehen nicht einmal 15 Prozent der Immobiliensuchenden, die Balkon, Terrasse und Garten eine „eher geringe“ bzw. „sehr geringe Bedeutung“ beimessen. „Wir wissen aus dem Sucherverhalten unserer UserInnen und aus unseren zahlreichen Erhebungen, dass die Nachfrage nach Freiflächen aller Art während und auch nach der Pandemie einen noch nie dagewesenen Boom erlebt hat. In sowohl für die Immobilienbranche, als auch für Immobiliensuchende herausfordernden Zeiten sind in vielerlei Hinsicht Kompromisse gefordert. Auf die zahlreichen Vorzüge einer Freifläche wollen in Österreich lebende Menschen allerdings sehr ungern verzichten“, so Judith Kössner, Head of Immobilien bei willhaben.

Willhaben-Marktforschung: Methodik

Das Markt- und Meinungsforschungsinstitut marketagent hat im Auftrag von willhaben im März/April 2024 insgesamt 1.600 Interviews zum Thema „Immobiliensuche“ durchgeführt. Befragt wurden Personen im Alter zwischen 18 und 59 Jahren, die in den letzten sechs Monaten auf Immobiliensuche waren bzw. aktuell sind. Das Sample steht repräsentativ für die österreichische Bevölkerung.

