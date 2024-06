Keine ruhige Kugel: 33 Teams bei Petanque-Turnier im Europapark

Aktuell finden die 3. Wörthersee Open im Petanque* im Europapark in Klagenfurt statt. Bei dem zweitägigen Wettbewerb treten 33 Teams aus dem In- und Ausland an. Auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) schaute bei dem Sportevent vorbei. „Als Sportreferent ist es für mich immer wieder ein Erlebnis, hautnah miterleben zu können, wie viele Sportarten in Kärnten auf hohem Niveau betrieben werden. Petanque ist eine aufstrebende Sportart, die beinahe überall ausgeübt werden kann, Generationen verbindet, den Teamgeist fördert und kostengünstig ist“, ist Kaiser überzeugt.

Wird auch in Klagenfurt immer beliebter

Organisator Christian Glück dankte dem Land Kärnten und der Stadt Klagenfurt für die Unterstützung bei der Umsetzung des Turniers. Da sich Petanque in Klagenfurt immer größerer Beliebtheit erfreut, hofft Glück auf die baldige Errichtung einer Trainingsstätte. „Um als Verein weiter wachsen zu können, benötigen wir mehr Spielbahnen und Trainingsmöglichkeiten“, schilderte Glück.