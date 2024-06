Donauinselfest: Rede statt Störaktion der Klimaschützer

Bei der Rede habe man die Anliegen darlegen können, teilt die „Letzte Generation“ via Aussendung mit. Damit dürften die heutigen Konzerte ohne Hindernisse stattfinden – da auch das Wetter mitspielt. Man sei von der Band Itchy – die auf der Rockstage ihren Gig absolvierte – auf die Bühne gebeten worden, berichtete die „Letzte Generation“. Dort wurde die Forderung, das Grundrecht auf Klimaschutz in die Verfassung aufzunehmen, von einer Aktivistin dargelegt. Währenddessen trugen weitere Menschen im Publikum orangene Warnwesten und hielten Banner in Richtung Publikum.

Ziel der Rede: Die Klimakrise soll endlich ernst genommen werden

Man wolle sorglos mitfeiern können, meinte man zu den Spekulationen über Störaktionen. Wichtig sei aber, dass die Regierung die Klimakrise endlich ernst nehme, wurde betont. Präsent sein wollen die Aktivistinnen und Aktivisten auch am heutigen Sonntag. Man werde weiterhin die Gelegenheit nutzen, um auf das Totalversagen der Bundesregierung aufmerksam zu machen, ließ man wissen. Präsent sein werden heute auch wieder zahlreiche Live-Acts, wobei am Abend der Headliner der 41. Ausgabe, die längst über die Landesgrenzen hinaus bekannte heimische Band Wanda, die Ö3-Bühne entern wird. An den vergangenen beiden Tagen wurde bereits dichtes Programm geboten. Das von der Wiener SPÖ veranstaltete Donauinselfest geht traditionell in einem der beliebtesten Naherholungsgebiete über die Bühne – oder genau genommen über viele Bühnen.

Das Programm am Donauinselfest 2024

An den insgesamt drei Tagen wird heuer auf 14 Stages insgesamt 700 Stunden Programm geboten. Der Eintritt zur Mega-Sause ist frei. Aufgeboten wurden heuer Stars wie Ronan Keating, Der Nino aus Wien, Voodoo Jürgens, Wolfgang Ambros oder Christina Stürmer. Das Gelände erstreckt sich über 4,5 Kilometer. Auf insgesamt 17 Themeninseln werden jedoch nicht nur Konzerte, sondern ein buntes Sport-, Tanz-, Kabarett- und Kinderprogramm geboten. Herzstück ist jedenfalls die Festbühne, die sich auch in diesem Jahr wieder FM4, Radio Wien und Ö3 teilen.

Viele Künstler vor Ort: Von Wanda, über Emil Bulls, bis hin zu den Jungen Zillertalern

Die Jungs von Wanda, die kürzlich ihr sechstes Studioalbum „Ende nie“ veröffentlicht haben, werden um 21.30 Uhr loslegen. Zuvor werden die Popsängerin Alice Merton und der in Island geborene und hierzulande aufgewachsene Musiker Thorsteinn Einarsson ihre Auftritte auf der Festbühne absolvieren. Auch die einstige Castingshow-Teilnehmerin und Amadeus-Gewinnerin Ness sowie die deutsche Sängerin Loi, die vor einigen Jahren mit der Single „Gold“ einen Hit landete, gehört heute zum Festbühnen-Line-Up. Härtere Töne am Abschlusstag kredenzt die Rockbühne mit Gigs etwa von Emil Bulls (20.15 Uhr) und Skindred (21.45 Uhr). Wer es in Sachen Genres eher konträr mag, kann mit Marc Pircher (19 Uhr) und den Jungen Zillertalern (20.45 Uhr) noch einmal auf der Schlagerbühne volkstümliche Musik erleben.

Der Wettergott ist auch heuer ein Inselfan

Er schickte sommerliche Temperaturen, die durchaus intensiven Regengüsse in der Nacht auf Samstag suchten erst nach der Sperrstunde die Insel heim. Der heutige Abend soll ebenfalls sonnig ausklingen. Die Polizei sprach am Sonntagvormittag von einem ruhigen Fest. Erwähnenswerte Zwischenfälle seien bisher nicht registriert worden, teilte man der APA mit. (APA/Red. 23. 6. 2024)