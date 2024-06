Junge Villacher wollen frischen Wind in Kärntner Party-Szene bringen

„Ich hatte es satt, dass es in Kärnten kaum Angebote für meine Generation gibt. So entstand eines Tages spontan die Idee, selbst etwas Cooles für junge Leute zu organisieren“, erklärt der 20-jährige Villacher Moritz im Gespräch mit 5 Minuten. Gesagt, getan! „Nachdem ich mit Timi alias DJ Cody gesprochen hatte, beschlossen wir, gemeinsam ein Projekt umzusetzen.“ Ursprünglich geplant war kleine Sommerveranstaltungen für 20 bis 30 Personen, doch es kam anders!

Über hundert Leute kamen zum ersten Event

Im Laufe der Planungsphase entwickelte sich das Projekt zu einem richtigen House-Music-Event, welches am Dienstag, dem 11. Juni 2024, erstmals in der Stiftsschmiede in Ossiach über die Bühne ging. Gleich drei DJs legten auf: Neben DJ Cody selbst, konnte man auch noch DJ Mat & Tscherie und DJ Pike für das Event gewinnen. „Zu unserer großen Freude konnten wir über hundert Tickets verkaufen, was unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen hat!“, so Moritz stolz.

Zweite Veranstaltung bereits in Planung

Nun will man den Erfolg wiederholen. „Das zweite TIMO-House-Music-Event findet am 2. Juli zwischen 15 und 22 Uhr erneut in der Stiftsschmiede statt“, erklärt Moritz. Diesmal ist geplant, das Event Outdoor zu veranstalten. Das Line-up wird noch bekannt gegeben. Der Ticketverkauf läuft bereits.