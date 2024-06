Halbseitige Sperre: Morgen starten Bauarbeiten kurz vor Liebenfels

Veröffentlicht am 23. Juni 2024, 14:41 / ©5 Minuten

An der B94 Ossiacher Straße zwischen Liebenfels und Tauchendorf befindet sich die Talbrücke St. Leonhard. „Die Landesbrücke befindet sich in Güteklasse 3 und somit in einem durchschnittlichen Zustand. Doch um weitere schwerwiegende Schäden und infolge steigende Erhaltungskosten zu vermeiden, werden Brückenteile jetzt im Sommer saniert“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) als zuständiger Straßenbaureferent. Die Kosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro.

Halbseitige Sperre erforderlich

Die Instandsetzungsmaßnahmen beginnen bereits am morgigen Montag, dem 24. Juni 2024. Zwar werden sie unter Aufrechterhaltung des Verkehrs durchgeführt, allerdings ist während der mehrmonatigen Bauarbeiten eine halbseitige Sperre erforderlich. Der Verkehr wird währenddessen mit einer Ampel geregelt. Die Fertigstellung ist Ende November geplant.