Graz auf der großen Leinwand: Filmproduktionen erobern die Stadt

Die steirische Landeshauptstadt erweist sich erneut als magnetischer Anziehungspunkt für Filmemacher aus ganz Österreich. Unter der Regie von Ursula Merzeder entsteht derzeit die Kurzdokumentation „Die Diagonale oder: Wie funktioniert der österreichische Film“. Das Projekt beleuchtet nicht nur die Geschichte des renommierten Filmfestivals, sondern auch dessen bedeutenden Einfluss auf die Stadt Graz und die österreichische Filmkultur. Geplant sind sechs Drehtage.

Wiener Produktionsfirma filmt in Graz: Dokumentation über F.X. Mayr bald auf ServusTV

Auch die Wiener Produktionsfirma „Wildwood“ nutzt die Kulisse von Graz für ihre Dokumentation über das Leben und Werk des steirischen Arztes F.X. Mayr. Nach Fertigstellung wird der Film unter anderem auf der Streamingplattform von ServusTV zu sehen sein.

Serie „Die Habsburger in Europa“ setzt Grazer Altstadt ins Rampenlicht

Parallel dazu arbeitet die Kärntner GS Film Film- und Fernsehproduktion an einer fünfteiligen TV-Serie mit dem Titel „Die Habsburger in Europa“. Die Episoden 3 und 4 der Serie rücken dabei die Grazer Altstadt ins Rampenlicht, mit ihren historischen Bauwerken und Beiträgen von Grazer Historikern.

Romantisches Grazer Filmprojekt „Phase 4“ spielt in Graz

Ein weiterer Höhepunkt im Grazer Filmgeschehen ist der Kurzfilm „Phase 4“ der Regisseurin Rosanna Stark. Die Geschichte dreht sich um Flo und Henri, die durch ein romantisches Almwochenende ihre Beziehung aufpolieren wollen. Das Projekt greift auf Grazer Kamera- und Lichtausrüstung sowie auf Expertise im Sounddesign und Szenenbild zurück.

Peter Auer-Grumbach dreht Kurzfilm „Nikolo“ in Graz

Ebenfalls in den Dreharbeiten vertieft ist der Filmemacher Peter Auer-Grumbach, der seinen neuen Kurzfilm „Nikolo“ in Graz und Umgebung realisiert. Die Handlung dreht sich um die kleine Hannah, die gespannt auf den Besuch des Nikolo wartet, bis eine zufällige Entdeckung ihre Glaubenssätze in Frage stellt. Die Produktion findet größtenteils mit Grazer Crewmitgliedern und Schauspielern in einem Wohngebiet statt und zielt auf eine TV- und Streamingverwertung ab. Zusätzlich erhält die Doku „No Way Out? Das zweite Leben der Nathalie Birli“ der Kärntner Graf Filmproduktion eine Mittelaufstockung in Höhe von insgesamt 41.000 Euro.