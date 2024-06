In die Arbeitswelt: Graz fördert Projekt für berufliche Reintegration

In einer unterstützenden Umgebung erhalten Teilnehmer nicht nur fachliche Unterstützung, sondern auch die nötige Ermutigung, um Selbstvertrauen und neue Perspektiven zu entwickeln. Das Projekt Re-Activate zielt darauf ab, durch individuelle Beratung und Coaching die Teilnehmer zu stabilisieren und für den Arbeitsmarkt fit zu machen. Experten begleiten sie bei der Arbeitssuche, helfen bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und bereiten auf Vorstellungsgespräche vor. Auch der Umgang mit moderner Technologie wie Computern und Smartphones wird geübt, um die digitale Kompetenz zu stärken.

„Jeder Mensch kann in Situationen geraten, in denen er Unterstützung braucht. Daher sind Projekte wie Re-Activate so wichtig, um maßgeschneiderte Hilfe zu bieten und den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu erleichtern. Ich bin stolz darauf, dass wir diese Fördermittel im Stadtsenat durchsetzen konnten“, betont Robert Krotzer, Stadtrat für Arbeit und Beschäftigung (KPÖ) in Graz.

„Wir möchten helfen, Vertrauen in Fähigkeiten zurückzugewinnen“

Bernadette Meixner von Re-Activate unterstreicht die Bedeutung eines stabilen und motivierenden Umfelds für die Teilnehmer:innen: „Wir möchten ihnen helfen, Vertrauen in ihre Fähigkeiten zurückzugewinnen und sie individuell zu unterstützen. Es ist uns wichtig, auf ihre persönlichen Bedürfnisse einzugehen und sie bestmöglich zu begleiten.“

Re-Activate bietet Unterstützung in:

Arbeitssuche

Erstellung von Bewerbungsunterlagen

Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche

Umgang mit Computern und Smartphones